Москва, 1 января. Украинский президент Владимир Зеленский призывает Крым и Донбасс вернуться под контроль Киева, пытаясь умолчать о глобальных проблемах страны, заявил политолог Юрий Самонкин.

Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал жителей ЛДНР и крымчан вернуться в состав Украины.

По словам Самонкина, главе государства больше нечем похвастаться. Вместо достижений Незалежная погружается в экономическую яму. В стране наблюдается увеличение стоимости потребительской корзины, огромные внешние долги и повышение тарифов ЖКХ. Однако Зеленский об этом молчит, призывая Крым и Донбасс вернуться, пишет Nation News.

«Но правда в том, что крымчане сами выбрали свою судьбу в соответствии с референдумом, это было добровольное решение большинства жителей, которое было юридически закреплено», — напомнил политолог.

Плюс ко всему жители Донбасса давно не считают себя частью украинского государства. Они хотят сотрудничать с Россией и быть частью русского мира. Новогоднее обращение Зеленского скорее было призывом о помощи к США и Европе в решении территориальных вопросов, подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший депутат Рады высмеял Зеленского за причину повышения тарифов на Украине.