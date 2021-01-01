Эксперт рассказала, как прокачать личный бренд на новогодних праздниках

Новогодние праздники — очень хорошее время: 95% людей используют этот период для отдыха и лишь 5% рассматривают это время для возможного быстрого роста. К какой категории из статистики относитесь вы, решать только вам. Что можно сделать в течение праздничных дней? На этот вопрос ФАН ответила эксперт по продвижению личного бренда, автор бестселлера «Код публичности» Ана Мавричева.

«Во-первых, написать несколько полезных постов для вашей целевой аудитории. Если ваши подписчики молодые мамы с малышами — о том, как провести время с детками. Если ваши подписчики женщины 30+ с уже подросшими детьми — о том, как заняться собой, какие фильмы посмотреть, сделать подборку занятий на досуге. Можно сделать интересную съемку на украшенных новогодних локациях — видео со снегом, который наконец-то порадовал жителей большинства регионов нашей страны», — пояснила Ана Мавричева.

По ее мнению, новогодние каникулы — это отличная возможность, чтобы пройти онлайн обучающие курсы на темы, которые вам наиболее близки и интересны, изучить чек-листы, которыми делятся эксперты, посмотреть видео успешных блогеров, чтобы перенять их опыт.

«Во-вторых, можно заняться своей внешностью, что очень важно для тех, кто задумывается о развитии личного бренда. После праздника уже спадет ажиотаж и наплыв народа во всех салонах, что особенно актуально в период незаканчивающейся пандемии», — добавила Ана Мавричева.

По ее словам, женщинам можно сделать маникюр, новую прическу, изменить цвет волос, сделать косметологические процедуры или побаловать себя спа. В магазинах начнется сезон распродаж, и праздники можно посвятить обновлению гардероба.

«В-третьих, подумайте, с кем из лидеров мнений вы бы хотели познакомиться, чем вы могли бы быть им полезны. Речь, конечно, не о лидерах первой величины, а о тех, кто находится не очень далеко от вас. Чтобы было больше шансов на обратную связь, лучше приходить к ним уже с готовыми вариантами, чтобы и им была какая-то польза от общения с вами», — рассказала Ана Мавричева.

В-четвертых, заметила эксперт, стоит изучить мероприятия, которые в эти дни будут проходить в вашем или соседнем городе. Не страшно, что вы никого там не знаете. Люди приходят туда именно за знакомствами.

«Нетворкинг сейчас не просто модный тренд, а действительно полезный инструмент для продвижения и развития. Это могут быть деловые мероприятия, семинары и просто праздники для мам с детьми вашего города, если это ваша целевая аудитория», — считает Ана Мавричева.

Эксперт рекомендует выходить из своей «раковины» и попасть в пять процентов людей, которые проведут предстоящие праздники с пользой.