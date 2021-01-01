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Эксперт рассказала, как прокачать личный бренд на новогодних праздниках

Эксперт рассказала, как прокачать личный бренд на новогодних праздниках

Новогодние праздники — очень хорошее время: 95% людей используют этот период для отдыха и лишь 5% рассматривают это время для возможного быстрого роста. К какой категории из статистики относитесь вы, решать только вам. Что можно сделать в течение праздничных дней? На этот вопрос ФАН ответила эксперт по продвижению личного бренда, автор бестселлера «Код публичности» Ана Мавричева.

«Во-первых, написать несколько полезных постов для вашей целевой аудитории. Если ваши подписчики молодые мамы с малышами — о том, как провести время с детками. Если ваши подписчики женщины 30+ с уже подросшими детьми — о том, как заняться собой, какие фильмы посмотреть, сделать подборку занятий на досуге. Можно сделать интересную съемку на украшенных новогодних локациях — видео со снегом, который наконец-то порадовал жителей большинства регионов нашей страны», — пояснила Ана Мавричева.

По ее мнению, новогодние каникулы — это отличная возможность, чтобы пройти онлайн обучающие курсы на темы, которые вам наиболее близки и интересны, изучить чек-листы, которыми делятся эксперты, посмотреть видео успешных блогеров, чтобы перенять их опыт.

«Во-вторых, можно заняться своей внешностью, что очень важно для тех, кто задумывается о развитии личного бренда. После праздника уже спадет ажиотаж и наплыв народа во всех салонах, что особенно актуально в период незаканчивающейся пандемии», — добавила Ана Мавричева.

Эксперт рассказала, как прокачать личный бренд на новогодних праздниках

По ее словам, женщинам можно сделать маникюр, новую прическу, изменить цвет волос, сделать косметологические процедуры или побаловать себя спа. В магазинах начнется сезон распродаж, и праздники можно посвятить обновлению гардероба.

«В-третьих, подумайте, с кем из лидеров мнений вы бы хотели познакомиться, чем вы могли бы быть им полезны. Речь, конечно, не о лидерах первой величины, а о тех, кто находится не очень далеко от вас. Чтобы было больше шансов на обратную связь, лучше приходить к ним уже с готовыми вариантами, чтобы и им была какая-то польза от общения с вами», — рассказала Ана Мавричева.

В-четвертых, заметила эксперт, стоит изучить мероприятия, которые в эти дни будут проходить в вашем или соседнем городе. Не страшно, что вы никого там не знаете. Люди приходят туда именно за знакомствами.

«Нетворкинг сейчас не просто модный тренд, а действительно полезный инструмент для продвижения и развития. Это могут быть деловые мероприятия, семинары и просто праздники для мам с детьми вашего города, если это ваша целевая аудитория», — считает Ана Мавричева.

Эксперт рекомендует выходить из своей «раковины» и попасть в пять процентов людей, которые проведут предстоящие праздники с пользой.

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