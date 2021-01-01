В Саратове разыскивают уличных хулиганов в шапках Санта-Клауса

Саратов, 1 января. В новогоднюю ночь на саратовских улицах действовали хулиганы, одетые в шапки Санта-Клауса. Молодые люди атаковали припаркованные автомобили и разбивали людям окна.



Сейчас жители пытаются с помощью социальных сетей собрать данные на хулиганов, чтобы передать их участковому. В первую очередь ищут записи с видеорегистраторов.

«Хулиганы действовали на улицах Московское шоссе и Моторная. Резали покрышки на машинах, бросали тяжелые предметы в окна. Мне известно о трех поврежденных автомобилях и одном разбитом окне у пенсионерки», — рассказала корреспонденту ФАН свидетель Анастасия С.

Напомним, ранее жительница Саратова выжила, выпав с седьмого этажа жилого дома. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.