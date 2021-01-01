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В Саратове разыскивают уличных хулиганов в шапках Санта-Клауса

В Саратове разыскивают уличных хулиганов в шапках Санта-КлаусаСаратов, 1 января. В новогоднюю ночь на саратовских улицах действовали хулиганы, одетые в шапки Санта-Клауса. Молодые люди атаковали припаркованные автомобили и разбивали людям окна. 

Сейчас жители пытаются с помощью социальных сетей собрать данные на хулиганов, чтобы передать их участковому. В первую очередь ищут записи с видеорегистраторов.  

«Хулиганы действовали на улицах Московское шоссе и Моторная. Резали покрышки на машинах, бросали тяжелые предметы в окна. Мне известно о трех поврежденных автомобилях и одном разбитом окне у пенсионерки», — рассказала корреспонденту ФАН свидетель Анастасия С.

Напомним, ранее жительница Саратова выжила, выпав с седьмого этажа жилого дома. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести. 

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