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Два сильных пожара произошли в Симферополе из-за новогодних фейерверков

Два сильных пожара произошли в Симферополе из-за новогодних фейерверков

Симферополь, 1 января. Новогодние фейерверки стали причиной минимум двух возгораний травы в крымской столице. Об этом горожане рассказали в социальных сетях. 

Первый пожар произошел около Неаполя Скифского, однако огонь был оперативно ликвидирован дежурившими поблизости пожарными.  Второе возгорание уже зафиксировали в районе супермаркета «Ашан» недалеко от улицы Никанорова. 

Напомним, что в ночь на 1 января в Севастополе полыхал сильный пожар на одной из строительных площадок в районе Казачьей бухты.

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