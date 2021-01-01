Два сильных пожара произошли в Симферополе из-за новогодних фейерверков

Симферополь, 1 января. Новогодние фейерверки стали причиной минимум двух возгораний травы в крымской столице. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Первый пожар произошел около Неаполя Скифского, однако огонь был оперативно ликвидирован дежурившими поблизости пожарными. Второе возгорание уже зафиксировали в районе супермаркета «Ашан» недалеко от улицы Никанорова.

Напомним, что в ночь на 1 января в Севастополе полыхал сильный пожар на одной из строительных площадок в районе Казачьей бухты.