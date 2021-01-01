Новогоднее выступление Зеленского назвали бездарной постановкой. Колонка Вадима Манукяна

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с традиционным новогодним поздравлением. В финале своего выступления он вспомнил про Крым и Донбасс и попросил жителей этих территорий перевести часы назад, чтобы вернуться в одно время с Украиной. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян решил высказаться по поводу данного послания в своей традиционной колонке для ФАН.

Зеленский в Крым собрался? Хочет в Ялте по песочку походить? Так пусть приезжает! Только придется пройти государственную границу, как любому другому гражданину Украины, а после этого уже можно наслаждаться красотами российского полуострова. Но лучше это будет сделать уже после пандемии. Сейчас ухудшать эпидемиологическую обстановку нам не следует. Только влажные мечты об «украинском Крыме» пусть оставит в своем воспаленном воображении. Я прекрасно понимаю, что он так и остался актером. Следует отметить, что в эпоху Порошенко у него в «Квартале 95» было куда более содержательное новогоднее поздравление от лица президента. О попытках Украины вернуть Крым он сказал, что необходимо людям «вселять доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла-бла и говорить всякую чушь».

Полуостров семь лет назад перешел под российскую юрисдикцию, вернулся в родную гавань. Этот вопрос окончательно закрыт. А по поводу предложения крымчанам перевести часы назад, так в России их уже давно не переводят и Крым обратно этого делать тоже не собирается. Да и зачем полуострову возвращаться в дремучее прошлое? Это Украина свои часы переведет вперед весной и на полгода вернется в московское время. Владимир Александрович, мы вас подождем! Так что в Интернете можете продолжать фантазировать, но это не имеет никакого отношения к реальной жизни.

А теперь по поводу Донбасса и прогулок по улице Артема в Донецке. Не думаю, что подобная вылазка Зеленского закончится для него без последствий. Не забыли в Луганске и в Донецке того ада, который им шесть лет назад устроила Украина. Все еще постреливают украинские орудия в сторону мирных граждан. Так что и здесь фантазии Зеленского излишни.

В целом это было не новогоднее выступление президента Украины, а бездарная постановка. Очень было похоже на творчество «Квартала 95», но там хотя бы изредка бывает смешно, а здесь перед нами предстал грустный клоун, который уже совсем потерял чувство реальности. Это вам не сериал «Слуга народа», а жизнь, и в ней, Владимир Александрович, вы лузер. Посмотрите на свежие рейтинги поддержки украинского народа. Вы уже никому не нужны. Вы завели свою страну в тупик. Для вас это не очевидно? Взгляните хоть раз правде в глаза! Только для Офиса президента Украины вы луноликий и безгрешный. Остальные вас давно уже раскусили.