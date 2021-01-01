Астролог рассказала, как россиянам планировать 2021 год

Год будет благоприятен для саморазвития, стоит избегать новых дел в неблагоприятные дни. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Светлана Кройцер.

«Не будем вдаваться в сложные астрологические расчеты, а будем основываться на простых предсказательных практиках, понятных каждому человеку. Если мы сложим цифры 2021, то получится пять. О чем это нам говорит? Что год будет знаменателен на события в сфере коммуникаций (общение, социальные сети, связи), образования, бизнеса. Пять — число креативных людей. Поэтому именно новаторские решения будут особенно востребованы во всех сферах», — пояснила Светлана Кройцер.

По ее словам, пять также отвечает за вдохновение, творчество, особенно рукоделие, желание заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. Это общая нумерологическая характеристика 2021 года.

«Теперь рассмотрим подробнее благоприятные и неблагоприятные дни в году, чтобы вы могли грамотно планировать свои дела. Начнем с благоприятных дней — это дни полнолуния, солнцестояния и равноденствия. Все знают, что день полнолуния есть в каждом месяце. Он считается благоприятным для важных дел, путешествий, крупных покупок», — добавила Светлана Кройцер.

Она отметила, что единственный минус в эти дни — это повышенная эмоциональность. Однако с этим легко справиться — примите ванну с небольшим количеством молока, используйте аромат лаванды — и ваше эмоциональное состояние придет в норму. В эти дни лучше не планировать проведение операции, так как масса крови в теле увеличивается из-за магнитной энергии луны.

«20 марта — весеннее равноденствие, 21 июня — летнее солнцестояние, 22 сентября — осеннее равноденствие, 21 декабря — зимнее солнцестояние. В эти дни также благоприятно заниматься важными делами, решать материальные и финансовые вопросы, совершать крупные покупки, путешествовать, мириться, совершать бракосочетание и зачинать детей. Самый благоприятный день в году, когда на небе фиксируется удачное расположение планет — оба светила в знаках экзальтации, — 14 мая. Этот день хорош для покупки недвижимости, золота, инвестиций. Его называют «нерушимое благо», — рассказала Светлана Кройцер.

Неблагоприятные дни в 2021 году, по словам астролога, — это дни новолуния, дни лунных и солнечных затмений. В эти дни ни в коем случае нельзя начинать новые дела, праздновать свадьбу или зачинать детей, отправляться в путешествие, совершать покупки, вкладывать денежные средства, заниматься инвестициями, брать кредит, отправлять посылки и так далее.

«Но это благоприятное время для проведения духовных практик, посещения святых мест (храмов, церквей), для чтения молитв, изучения духовной литературы, общения с духовными людьми и поминовения предков. Дни солнечных и лунных затмений в 2021 году: 26 мая — полное лунное затмение, 10 июня — кольцевое солнечное затмение, 19 ноября — частное лунное затмение, 4 декабря — полное солнечное затмение», — заметила Светлана Кройцер.

По ее мнению, лучшие дни для поста ради исполнения заветного желания — 4, 8, 11 и 13 лунные дни каждого месяца. Благодаря такому простому прогнозу, как считает астролог, россияне легко смогут планировать важные события в своей жизни.