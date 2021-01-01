Пушкина призвала отменить список запрещенных профессий для женщин

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина убеждена, что в России следует полностью отменить список профессий, запрещенных для женщин. В комментарии ФАН она объяснила, что сделать это необходимо как можно скорее.

«Говоря о дискриминации на работе, я всегда привожу в пример позорный список запрещенных для женщин профессий, который сохранился в почти нетленном виде с 1978 года, — сказала она. — Не преувеличу, сказав, что все мировые эксперты в области трудовых отношений, начиная с Международной организацией труда и заканчивая Всемирным банком, сходятся во мнении, что этот список запрещенных профессий — прямая дискриминация женщин».

Напомним, с 1 января вступает в силу обновленный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается женский труд. В новом списке только 100 пунктов вместо прежних 456. Теперь россиянкам не запрещено работать машинистами электропоездов, боцманами или матросами на судне, водителями большегрузов. При этом женщины по-прежнему не могут трудиться на химических производствах, открытых горных работах, строительстве метрополитенов и тоннелей. Они не имеют права работать авиационными механиками, слесарями по ремонту авиадвигателей, водолазами и пожарными, очищать и ремонтировать канализационные сети.

Комментируя новый документ, Оксана Пушкина отметила, что даже обновленный перечень не несет в себе ничего хорошего. По ее словам, список игнорирует научно-технический прогресс и защищает не «репродуктивную функцию» женщин, а хорошо оплачиваемые рабочие места для мужчин.

«Да, Минтруд России в очередной раз анонсировал актуализацию списка. Но я считаю, от этого анахронизма надо избавляться уже сегодня. Это меньшее, что мы можем сделать для работающих женщин», — добавила парламентарий.

Отметим, ранее стало известно, что первые женщины-машинисты начнут работать на Филевской ветке московского метрополитена. Курс «Машинист электропоезда» уже прошли 17 девушек.