Новое применение ненужных новогодних елок - по стране открываются пункты сбора

Куранты отзвучали, фейерверки отгремели, поздравления произнесены, подарки получены - самое время подумать о том, куда девать ставшую ненужной новогоднюю красавицу. Корреспондент ФАН выяснял, как россиянам предлагают решить этот вопрос в 2021 году.

«В этом году мы планируем три-четыре стационарных точки сбора, а также однодневные акции, штук десять по городу, — рассказали ФАН в Экологическом добровольческом союзе Санкт-Петербурга. — Ожидается, что соберем 10–20 тысяч елок. Елки мы переработаем на дробилках, а потом традиционно повезем в центр защиты и поддержки диких животных «Велес» и в конный клуб «Кентаврик», где занимаются иппотерапией. Это будет щепа, которая пойдет на подстилку, в основном. Две тысячи елок - это примерно "Камаз" щепы на семь кубометров».

В Санкт-Петербурге такие сборы отживших новогодних деревьев проходят с 2015 года, и с каждой зимой популярность акции возрастает. Несколько лет инициаторы собирали елки на общественных началах, затем нашлись спонсоры, появилась поддержка со стороны нескольких районных администраций Санкт-Петербурга и частного бизнеса. Однако, по мнению организаторов акции, количество пунктов приема необходимо увеличивать.

«Люди откликаются — если есть сбор елок, то их с удовольствием сдают, — рассказывают инициаторы акции "Елки, палки и щепа". — Если нет — несут на свалку, потому что сдавать некуда. Если бы это была такая повсеместная история, удобные центры приема, то люди бы с удовольствием сдавали. А когда елку надо везти через весь город, непонятно куда, в определенное время — это только на энтузиазме и держится».

Тем временем, в В Москве уже со 2 января откроется более 500 пунктов сбора живых новогодних елок - в рамках акции "Елочный круговорот". Она будет действовать до 20 февраля. Принимаются также пихты и сосны, главное условие - очистить деревья от украшений и мишуры. Их также будут перерабатывать в щепу - для подсыпки троп в природных охраняемых природных территориях, зоопарках и центрах передержки диких животных.

Идея собирать и перерабатывать елки прижилась и в других городах - это уже стало традицией в Барнауле, похожие акции проводятся в Крыму и в Уфе. В Томске активисты решили размалывать елки не в щепу, а в муку, и добавлять полученный продукт как ценную питательную подкормку в рацион коров.

Тенденция собирать и использовать ненужные новогодние елки давно прижилась во многих странах мира - к примеру, такие сборы уже традиционно проходят в Нью-Йорке и Риге. На западе не принято держать елку в доме неделями и месяцами - как правило, ее ставят на католическое Рождество, а сразу после наступления Нового года убирают. Такие елки не успевают засохнуть, и их часто передают на корм животным в зоопарки.

Ранее ФАН рассказывало о том, как курские дайверы украшали новогоднюю елку под водой.