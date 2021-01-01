Некоторых россиян ждет повышение НДФЛ с 1 января

Москва, 1 января. Часть граждан Российской Федерации коснутся изменения в налоговом кодексе с 1 января 2021 года.

Налог на доходы физических лиц будет повышен с сегодняшнего дня. Речь идет о суммах свыше 5 миллионов рублей в год: жители России с такими доходами будут платить 15% НДФЛ вместо предыдущих 13%.

Инициатива была представлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он заявлял, что вырученные от повышенной налоговой ставки средства станут дополнительным источником финансирования и пойдут на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Таким образом, в России отменяется плоская налоговая шкала на доходы физических лиц. Изменение будет касаться прибыли, полученной в процессе трудовой деятельности. Налогом в 15% будут облагаться как периодические, так и активные доходы такого плана.

С 1 января 2021 года в России в силу вступают еще несколько важных законов. Кого из россиян коснутся изменения, рассказало Федеральное агентство новостей.