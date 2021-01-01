Республиканцы могут оспорить итоги выборов в Конгрессе США

Вашингтон, 1 января. Группа законодателей-республиканцев предпримет попытку оспорить результаты голосования выборщиков при утверждении итогов выборов президента в Конгрессе США, которые состоятся 6 января.

Телеканал CNN сообщает, что такой шаг могут предпринять около 140 однопартийцев Трампа в Палате представителей и несколько в Сенате.

По мнению журналистов, у союзников действующего главы государства Дональда Трампа «фактически нет шансов изменить итоги», они способны «лишь отложить на несколько часов неизбежное утверждение Байдена в качестве победителя при голосовании».

При этом глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призывает своих однопартийцев в верхней палате не оспаривать результаты выборов президента.