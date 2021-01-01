Заболевших COVID-19 в США размещают в сувенирных магазинах

Лос-Анджелес, 1 января. Быстрое распространение коронавируса в США не позволяет размещать всех инфицированных в больницах. Власти штата Калифорния приняли решение разместить больных в сувенирных лавках.

За последние две недели в Калифорнии количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии из-за коронавируса, значительно увеличилось. К выходным оставалось всего 54 койки.

«Многие больницы достигли критической точки и вынуждены принимать много сложных решений в том, что касается ухода за пациентами», – подчеркнула глава службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гали.

Ситуация с местами в медицинских учреждениях стала критической. Пациенты временно размещались в сувенирных магазинах и конференц-залах. Многих отправили домой без госпитализации на амбулаторное лечение.