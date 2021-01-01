Похудела от любви: Милявская раскрыла причину своего преображения

Москва, 1 января. В специальном новогоднем выпуске проекта «Маска» стала известна настоящая причина эффектного преображения 57-летней певицы Лолиты Милявской.

После того как певица сняла маску и показалась жюри, зрители и участники были шокированы, они не узнали артистку и тут же стали обсуждать ее постройневшую фигуру. Предположения о том, что же вдохновило Лолиту на такие глобальные перемены, касались и личной жизни исполнительницы.

«Секрет в другом — ты влюбилась!» — предположил Филипп Киркоров.

Лолита ответила фразой, еще более шокировавшей и без того обескураженных поклонников.

«Я вообще-то уже замужем!» — заявила звезда.

Кто именно стал ее шестым мужем, Лолита предпочла не говорить, к чему с пониманием отнеслись в студии. Ведущий проекта Вячеслав Макаров не стал заострять на теме супруга певицы внимание, объяснив любопытным зрителям, что это уже совсем другая история.

Преображение Лолиты обсуждают на протяжении последних нескольких месяцев. Дмитрий Нагиев оценил фигуру певицы на шоу «Голос» и не сдержался, чтобы не сделать комплимент. Певица, по его мнению, сейчас выглядит просто превосходно. Исполнительнице польстила такая оценка.

Ранее вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в соцсети снимками с закрытой вечеринки и показал, как сейчас выглядит певица Лолита Милявская. На одном из фото рыжий из «Иванушек» сделал селфи вместе с Лолитой. Он нежно обнял ее за плечо. Под трогательным снимком певец выразил восхищение своей давней коллеге по сцене, отметив, что исполнительница действительно похудела и похорошела.