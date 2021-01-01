Политтехнолог Баширов объяснил, почему Киев нуждается в российской вакцине от COVID-19

Москва, 1 января. Российская вакцина от коронавируса намного выгоднее для Украины, заявил политтехнолог Марат Баширов в интервью порталу «Украина.ру».

Эксперт подчеркивает, что вариант с производством и локализацией производства российской вакцины на территории Украины — более выгоден Киеву.

«Потому что вакцина, которая испытывается на американцах, — это не то, что вакцина, которая изготавливалась для тех, кто живет на постсоветском пространстве. То есть наша вакцина более адекватна с точки зрения иммунного ответа, есть генная память», — говорит Баширов.

Политтехнолог напомнил, что западную вакцину Moderna необходимо перевозить при температуре -80, а для полного эффекта необходимо 5-6 уколов.

«Наша вакцина хранится при гораздо более «теплых» температурах, и для ее перевозки не нужны дорогостоящие рефрижераторы. Нашу вакцину же недавно привезли в Аргентину на обычном самолете», — отмечает эксперт.

Баширов выразил уверенность, что из-за отказа от российской вакцины на Украине продолжатся локдауны. При этом он подчеркнул, что России и Белоруссии такие риски не грозят.

Политтехнолог также отметил, что наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины оказало неисполнение Владимиром Зеленским своих обязательств на посту президента.

Недавно украинцы создали петицию на сайте президента страны Владимира Зеленского с требованием обеспечить граждан российской вакциной. До этого сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины выявило в стране пять мутаций коронавируса.