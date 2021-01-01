ВКС РФ засекли активность более 4 тысяч разведывательных объектов за год

Москва, 1 января. Минобороны сообщило, что за 2020 год радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных самолетов и беспилотников у границ РФ.

Помимо этого подразделения радиотехнических войск ВКС засекли свыше одного миллиона воздушных объектов. Все они были обнаружены благодаря системе ПВО, предназначенной для поиска условных самолетов-нарушителей границы и воздушного пространства.

Источник также подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса ВКС РФ смогли провести более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями. Часть практических занятий прошла на полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.