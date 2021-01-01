Размер МРОТ в РФ повысили с 1 января

Москва, 1 января. Величина прожиточного минимума увеличится в России с 1 января до 11 653 рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также вырастет.

МРОТ теперь составляет 12 792 рубля. С 1 января 2021 года в России действует новый порядок расчета минимального размера оплаты труда.

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Снижать величину минимального размера оплаты труда теперь запрещено.

Соответствующий закон ранее подписал российский президент Владимир Путин. В документе сказано, что прожиточный минимум и МРОТ будут расти выше уровня инфляции.