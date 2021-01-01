Защитникам Донбасса привезли детские рисунки и сладкие подарки

Луганск, 1 января. Работы участников конкурса «С Новым годом, солдат!» были доставлены защитникам Донбасса, находящимся на передовой. Им также вручили сладкие подарки.

Конкурс «С Новым годом, солдат!» организовали активисты проекта «Волонтер» Общественного движения «Мир Луганщине». В своих работах юные участники конкурса изобразили солдат, а также все, что связано с новогодними праздниками. Военнослужащим дети посвятили теплые и искренние поздравления.

«Сегодня в их глазах мы видели радость, благодарность за то, что о них всегда помнят. А мы в свою очередь безгранично благодарны им за то, что даже в праздничные дни они стоят на защите нашей Родины», – заявила координатор проекта «Волонтер» Антонина Машкова, присутствовавшая при передаче рисунков.

Защитники Донбасса ранее получили поздравления с Новым годом от командования Армий Луганской и Донецкой народных республик. Перед ними были поставлены новые цели и задачи.