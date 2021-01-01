Холли Берри раскрыла секрет обретения стройной талии после 50 лет

Лос-Анджелес, 1 января. Актриса Холли Берри в свои 54 года сохранила осиную талию и тонус в теле. В чем секрет? Голливудская дива считает, что поддерживать такой результат вне зависимости от возраста помогает только грамотный подход к питанию и регулярные тренировки.

В 22 года актрисе диагностировали диабет, поэтому около тридцати лет она придерживается строгой диеты, подключает фитнес и силовые тренировки. По словам Холли, к такому диагнозу ее привело неправильное питание. Актриса могла целый день питаться одними конфетами и батончиками, так как очень любила сладкое. Завтракать звезда предпочитала приторными хлопьями, на обед и ужин употребляла в основном быстрые углеводы. Такой рацион сказался не только на здоровье, но и на фигуре голливудской дивы.

Тогда врачи посоветовали Холли Берри специальную программу питания, вошедшую в моду совсем недавно. Артистке пришлось пересмотреть свой рацион, сократив употребление углеводов и добавив больше белков и жиров. Знаменитость перестала пить вино, заменила картофельное пюре на цветную капусту и свела к минимуму поедание сладкого.

Сейчас Холли Берри старается употреблять как можно больше свежих овощей на обед. На завтрак голливудская дива предпочитает белковую пищу, например, омлет с луком, перцем и сыром.

Ранее ученые из США провели исследование, в рамках которого изучили влияние средиземноморской диеты на продолжительность жизни. В результате анализа специалисты пришли к выводу, что разнообразная диета, в том числе средиземноморская, снижает риск преждевременной смерти. Кроме того, исследователи выяснили, что улыбающиеся люди живут на 18% дольше, чем те, кто чаще хмурится. В связи с этим ученые порекомендовали найти увлечения, которые приносят радость. Еще два секрета, увеличивающие продолжительность жизни — отказ от алкоголя и курения.