Названы фатальные ошибки при лечении COVID-19

Москва, 1 января. Врач из «красной зоны», хирург Алок Мишра назвал ключевые ошибки, приводящие к тяжелому течению коронавируса при лечении на дому. По его словам, плохим решением является самолечение с приемом больших доз антибиотиков.

Как отмечает специалист, если перебарщивать с ненужными препаратами, то можно спровоцировать тяжелое течение инфекции. Он отмечает, что это возможно даже в случаях, когда пациент, не занимаясь самолечением, мог быстро выздороветь. Алок Мишра привел в пример пациентку, которая обратилась к врачам с «выжженным» от антибиотиков иммунитетом.

Схожей позиции придерживается доктор и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркивает, что использовать серьезные препараты стоит далеко не во всех случаях.

«Одна болезнь — COVID, это коронавирусное ОРЗ, и вторая болезнь — это коронавирусная пневмония», — комментирует специалист.

Он предупредил, что при лечении ОРЗ как пневмонии можно спровоцировать фатальные побочные эффекты.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов отмечал, что ошибкой является и слишком раннее подключение к ИВЛ. Он напомнил, что значительная доля больных COVID-19 умирают во время искусственной вентиляции легких.

«Когда человек, грубо говоря, задыхается, то есть одышка и так далее, и других способов нет, естественно, человека подключают к аппарату ИВЛ, поэтому в данном случае это нельзя считать ошибкой», — добавил Шафалинов.

В конце декабря сообщалось, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Четверо сотрудников в качестве меры предосторожности были помещены в госпиталь, у них наблюдаются симптомы, похожие на грипп.