Том Хэнкс побрился налысо ради роли в новом фильме об Элвисе Пресли

Нью-Йорк, 1 января. Двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс стал лысым ради роли в фильме-биографии об Элвисе Пресли. Актер сыграет менеджера короля рок-н-ролла — Тома Паркера.

Герой Тома Хэнкса известен как «полковник» и «тень Элвиса». Обритую голову актер продемонстрировал в эфире шоу Грэма Нортона, признавшись, что новая прическа ему не нравится. Ведущий пошутил, сравнив лысину актера с новогодним шаром, а сам Хэнкс сказал, что может пугать ею детей и попросил за это у них прощение.

Том Хэнкс весной переболел коронавирусом съемки фильма были перенесены. Также актер рассказал, как протекала его болезнь и проходила самоизоляция с супругой. Сейчас работа над картиной «Элвис» возобновилась в Австралии.