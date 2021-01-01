Диетологи назвали спасающее от похмелья блюдо

Москва, 1 января. Диетологи назвали блюдо, которое может спасти россиян от тяжелого похмелья. Речь идет о холодце.

Специалисты по правильному питанию заявили, что спасти от похмелья могут не соленые огурцы. Холодец, по их словам, способен ослабить «утренние синдромы». Они порекомендовали начинать с него трапезу 1 января и в последующие дни во время новогодних каникул.

Диетологи также дали другие советы при употреблении алкогольных напитков. Они порекомендовали не забывать плотно закусывать. Спиртное на голодный желудок, как они отметили, приводит к нежелательным последствиям.

Сомелье Эркин Тузмухамедов ранее рассказал, чем лучше закусывать алкоголь, чтобы избежать похмелья. Он посоветовал налегать на соленую пищу.