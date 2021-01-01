Бывший концертный директор Лободы раскрыл правду о звездной болезни певицы

Москва, 1 января. Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын рассказал о непростом характере певицы. Он отметил, что с 2016 года вместе с продюсером Нателлой Крапивиной продвигал артистку, когда та едва начала набирать популярность. По его словам, Светлана начала страдать звездной болезнью и довела директора до расторжения контракта.

Пшеницын утверждает, что из-за Лободы и Крапивиной они с компаньоном понесли финансовые потери в 200 тысяч долларов, потому что певица отказалась выступать на запланированных ими концертах.

«Мы до сих пор за эти потери расплачиваемся, – поделился Стас. – Я уверен, что Света никаких угрызений по этому поводу не испытывает. Да мне и не нужны ее угрызения. Дай бог ей здоровья».

По словам Пшеницына, он был совсем не удивлен, когда услышал о скандале Лободы с организаторами «Золотого граммофона» из-за того, что в номере певицы Мари Краймбери использовались те же декорации, что и у Светланы. И то, что артистка после такого неожиданного совпадения отказалась выступать на мероприятии, как утверждает Пшеницын, абсолютно в ее стиле.

Организаторы «Золотого Граммофона» при этом изложили свою версию скандала. По их словам, исполнительнице было отказано в выступлении из-за непрофессионального поведения. Возмущенная звезда заявила, что декорация в виде ванной может быть использована только в ее номере.

По версии Лободы, она всего лишь попросила организаторов переставить выступления, чтобы они не шли друг за другом, но певице в этом отказали. После этого оскорбленная артистка покинула ВТБ-арену, где проходили съемки.