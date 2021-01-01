Блогер Диденко объяснила, зачем увеличила грудь после смерти мужа

Москва, 1 января. Блогер Екатерина Диденко объяснила, почему начала заниматься изменением своей внешности после трагической смерти супруга в бассейне с сухим льдом. Вскоре после резонансного инцидента «аптечный ревизорро» даже начала отношения с новым мужчиной — актером Владом Черных. Диденко признается, что подобная активность нужна ей, чтобы забыть о трагедии.

Напомним, Диденко лишилась супруга и двоих близких друзей на вечеринке в честь своего дня рождения. Поведение Екатерины после трагедии вызвало смешанные чувства у подписчиков. Многие сочли, что блогер воспользовалась случаем ради собственной раскрутки. Они негативно отнеслись к тому, что она посещала ток-шоу.

По словам Екатерины, она долго не могла понять, где найти силы жить дальше. Она подчеркивает, что это подтолкнуло ее к ряду «авантюр».

«Все мои авантюры: новая грудь, изменения во внешности, новый стиль, покупка машин, новые знакомства, путешествия, работа с психологом — все это было способами борьбы с депрессией, угнетающими мыслями, которые подступали, как только я оставалась одна», — комментирует блогер.

«Аптечный ревизорро» говорит, что ей помогла поддержка близких людей, однако были и разочарования. Диденко со скандалом разорвала отношения с человеком, который пытался продвигать себя за счет ее имени.

«Не все знакомства оказались хорошими, были люди, которые хотели меня обмануть, развести, воспользоваться моим положением. Они меня не сломили. Только сделали сильнее. Несмотря на апатию, лень, я нашла силы написать полезные руководства, которые помогают экономить ваши деньги на походах в аптеку», — отмечает блогер.

До этого Екатерина Диденко в очередной раз шокировала подписчиков, сообщив о возможной беременности и онкологическом заболевании. Блогер заявила, что идти на поводу у специалистов не собирается, и лишь после обращения к «лучшим гинекологам Москвы» примет окончательное решение об операции.