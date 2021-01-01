Самодельное взрывное устройство сработало у здания полиции в Афинах

Афины, 1 января. Небольшой взрыв произошел у здания муниципальной полиции в районе Кипсели в столице Греции. Нанесен незначительный материальный ущерб.

Инцидент произошел в 22:30 по местному времени. Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, устройство было сделано из газовых баллончиков. Оно было размещено у фасада здания муниципальной полиции Афин. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ответственность за подрыв автобуса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ1. В результате террористической атаки погибло 37 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.