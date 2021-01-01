Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте

Киев, 01 января. Украинский президент Владимир Зеленский обратился с предновогодней речью к гражданам страны. Он в очередной раз заявил, что не признает Крым за Россией.

Глава государства заявил, что не будет писать о территориальных вопросах в интернете и социальных сетях. Однако он намерен поднимать этот вопрос публично. Так, во время обращения он выразил надежду на «возвращение» полуострова Украине.

«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», — заявил Зеленский.

После сказанных слов он перешел на русский язык. По его словам, Крым на данный момент «живет в другом времени». Точно такое же мнение он выразил и о республиках Донбасса.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Большая часть населения полуострова проголосовала за то, чтобы стать частью России. Президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма является закрытым.