Защитников Донбасса поздравили с наступившим Новым годом

Донбасс, 1 января. Командования Армий Луганской и Донецкой народных республик поздравили защитников Донбасса с Новым годом. Офицеры поставили перед ними новые задачи и цели.

Начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко заявил, что граждане ЛДНР могут спокойно проводить новогодние праздники. В этот период соотечественники находятся под надежной охраной подразделений защитников Донбасса.

Поддержал Лещенко генерал-майор, начальник Управления Народной милиции ДНР Денис Синенков. Он пожелал жителям скорейшего наступления долгожданного мира. Офицеры озвучили задачи, которые ждут всех жителей республик в наступившем году.

Прошедший 2020 год стал переломным для действий Украины по разрешению ситуации в Донбассе. В 2019 после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского появилась надежда на выполнение Киевом Минских соглашений. Однако сейчас дело движется к полной заморозке и созданию так называемого «Приднестровья 2.0».