Лолита назвала «тупым» популярного видеоблогера Даню Милохина

Москва, 1 января. Певица Лолита Милявская критично высказалась в адрес молодого блогера Дани Милохина, который строит музыкальную карьеру. Звезда TikTok уже успел спеть с Николаем Басковым и рэпером Тимати.

Несмотря на то, что Милохин сейчас на пике популярности, Лолита не стремится к сотрудничеству с ним. Певица назвала молодого блогера «тупым».

«Не смогла бы снимать видео с Даней Милохиным, он тупой. Он молодой, наверное, ему еще положено, но я все-таки привыкла к другому. Кстати, в TikTok много интересных и не тупых людей. Может, у них не такая большая аудитория?» — заявила Лолита в YouTube-шоу продюсера Петра Плоскова.

При этом Милявская встала на защиту скандального рэпера Моргенштерна. Певица отметила, что уважительно относится к его творчеству.

«При всей спорности Моргенштерна мне очень нравится этот чувак. Он производит впечатление человека доброго, честного и интеллигентного. У него сейчас очень крутая маска. Очень хочется, чтобы он сменил ее к годам 30», — заявила Лолита.

Также среди любимых молодых исполнителей Лолита выделила Элджея и Монеточку.

Недавно музыкальный сервис Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за границей. Оказалось, что иностранцы чаще всего слушали композитора Петра Чайковского. Второе место занял Антон Игумнов, известный под псевдонимом Tony Igy. В топ-3 также вошел дуэт Rauf & Faik.

До этого были названы самые популярные музыкальные клипы отечественных исполнителей в YouTube. На первом месте оказалось видео петербургской группы Little Big.