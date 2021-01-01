Россияне смогут законно выходить на удаленную работу с нового года

Москва, 1 января. Закон об удаленной работе официально вступил в силу 1 января. Теперь в России на законодательном уровне закрепилось понятие дистанционная работа.

Кроме того, законом вводятся понятия временной дистанционной работы и комбинированной удаленной работы. Так, согласно изменениям, работодатель может переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайной ситуации. Согласия работников при этом не требуется.

Однако работодатель обязан при ЧС провести удаленному сотруднику инструктаж по предоставленному оборудованию. При этом другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период не будут распространяться.

В законе указано, что дистанционный формат не подразумевает за собой снижения зарплаты. Если работник выполняет тот же объем работы, то он должен получать заслуженную оплату труда.

С 1 января в силу вступают еще ряд ограничений. Так, чиновников в России в наступающем году станет меньше, а для женщин появится более трехсот новых профессий.