Ночные запуски фейерверка могут повлечь за собой штраф

Москва, 01 января. Запуск салюта в ночное время может обернуться административным штрафом в 1,5 тысячи. Период тишины длится с 23:00 до 07:00 утра.

Россияне, которые не запустили все новогодние фейерверки в ночь с 31 декабря на 1 января, должны помнить, что использование пиротехнических средств в ночные будни запрещено, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Правила пожарной безопасности — еще один важный пункт, который нужно брать во внимание перед тем, как устраивать салют, передает «Прайм».

Поджигать в помещениях можно пиротехнику только первого и второго уровня опасности. Приспособления с радиусом действия в 30 метров необходимо активировать только на улице, в противном случае за это может грозить штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее житель Приморья пострадал из-за неосторожного использования пиротехники. Мужчина чудом успел убрать голову от вырвавшегося заряда.