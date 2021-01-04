Депутат Самокутяев рассказал ФАН, что думает о работе на каникулах

Александр Самокутяев, российский летчик-космонавт, член комитета Госдумы по обороне рассказал корреспонденту ФАН, как и где проводит новогодние каникулы. Он отметил, что старается не расслабляться даже во время отдыха и все время следит за ситуацией в своем регионе.

«Отключиться полностью не получится во время отдыха. Я все время слежу за региональной повесткой, за своей Пензенской областью: как там отмечают, какие новогодние вопросы. Просматриваю, что в регионе пишут жители в соцсетях, начиная от социальных проблем до бизнесменов, — непросто все складывается», — рассказал летчик-космонавт.

Александр Самокутяев поделился с Федеральным агентством новостей планами на 2021 год: над чем собирается работать и какие проблемы региона будет решать в первую очередь.

«Сейчас будет понятно, что нужно сделать в наступившем году, идет анализ ситуации, появляются планы. Беспокоят в регионе прежде всего социальные проблемы — вопросы медицины, положение пенсионеров, школьников. Конечно, и зарплаты, дотации и все остальное, что с этим связано», — заявил член комитета Госдумы.

Сейчас Самокутяев отдыхает вместе с супругой в санатории. По словам депутата, он долгое время работал без отпуска и теперь ему необходимо набраться сил.

«Учитывая ситуацию с вирусом, что нельзя выезжать далеко, мы решили посетить санаторий и восстановиться, в узком кругу отдохнуть. При выборе места для отпуска исходил из того, что предыдущий год вообще был без отдыха, — подчеркнул собеседник ФАН. — Мы с супругой взяли эти дни, чтобы вместе побыть. Сразу после праздников уезжаю в регион, сразу начинается региональная неделя. А сейчас надо набраться сил, чтобы снова приступить к работе».

Валерий Гартунг, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству планирует провести новогодние праздники вместе со своей семьей. В интервью ФАН он рассказал, что составит компанию своим внукам в игре в хоккей, а также поиграет вместе с ними футбол на снегу. Депутат также собирается всерьез засесть за книги.