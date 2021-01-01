Названы главные медицинские открытия, которые остались незамеченными из-за пандемии

Москва, 1 января. Многие научные открытия, сделанные в 2020 году, остались незамеченными из-за бушующей пандемии коронавируса. Несмотря на это, эксперты полагают, что они смогут заметно повлиять на жизнь человечества уже в ближайшее время.

Так, например, шведские ученые подвели итог исследования, в рамках которого в течение десяти лет провели осмотр 1,5 млн женщин. Все они получили вакцину от рака шейки матки, который часто провоцируется вирусом папилломы человека.

«Результаты показали, что вакцина против папилломавируса действительно в два раза снижает риск развития рака — по сравнению с группой невакцинированных женщин», — объяснила эксперт ВОЗ, президент Российской гинекологической ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии Светлана Роговская.

Исследователи уверены, что сделанное открытие позволит существенно снизить риск развития рака.

Также в прошедшем году ученые смогли усилить действие антибиотиков. Теперь многие бактерии утратили устойчивость к препаратам, которую они приобретали из-за активного использования медикаментов.

Сотрудники Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН предложили новаторский подход — использовать вместе со старыми антибиотиками ингибиторы ферментов, которые защищают бактерии от внешних угроз. Проведенные эксперименты продемонстрировали перспективность данного метода.

Отмечается, что в 2020 году ученым из Московского института электронной техники совместно с иностранными коллегами удалось создать сенсор, которые распознает болезни по выдыхаемому воздуху. В частности, система успешно выявила пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Недавно сообщалось, что австралийские ученые обнаружили неожиданные последствия от переедания бананов. Оказалось, что сладкие плоды способны спровоцировать мигрень, развитие гиперкалиемии и проблемы с лишним весом.