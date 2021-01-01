Названы самые поразительные астрономические открытия 2020 года

Продолжая подводить итоги уходящего 2020 года, представляем список самых ярких событий в исследовании ближнего и дальнего космоса в 2020 году.
На Венере обнаружили признаки жизни
На Венере ученые нашли вещество, производимое на Земле только живыми организмами. Исследователи обнаружили в облаках планеты фосфин — бесцветный газ. На Земле он производится только живыми организмами. Это подтолкнуло ученых к мысли о том, что в облаках Венеры могут жить бактерии. Но пока это — лишь догадка. Требуются масштабные исследования, множество проверок и анализов.
Мощнейший магнит во Вселенной
Исследователи были поражены наблюдениями за магнетарами (нейронные звезды с исключительно сильным магнитным полем). Астрономы обнаружили среди них самый сильный, обладающий невероятным магнетизмом.
Помимо этого, магнетары оказались источниками быстрых радиовсплесков — таинственных вспышек в радиодиапазоне, над происхождением которых специалисты давно ломали головы.
Черные дыры и новые факты
Источниками нейтрино сверхвысоких энергий оказались сверхмассивные черные дыры. В 2020 году российские астрономы установили происхождение космических нейтрино сверхвысоких энергий. Ученые обнаружили, что быстрые всепроникающие частицы приходят из окрестностей сверхмассивных черных дыр.
В этом же году астрономы обнаружили слияние черных дыр рекордной массы. А еще наблюдатели, возможно, впервые зафиксировали вспышку света от столкновения черных дыр.
Карта космоса в 3D
Космическим картографам тоже могут похвастаться достижениями к началу 2021 года. Астрономы представили самую масштабную трехмерную карту космоса, на которую попали миллиарды галактик. Ученые также поставили рекорд, открыв миллион галактик за две недели, и обновили самый богатый каталог звезд в истории.
Российско-германская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» тоже поделилась успехами: в этом году она составила подробные карты всего неба в рентгеновских лучах.
Ранее проректор Балтийского государственного технического университета (Военмеха) Марат Гогуадзе в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что РФ скоро вновь выйдет на лидирующие позиции в освоении космического пространства. Специалист напомнил, что Россия уже сейчас разворачивает собственную сеть спутников.