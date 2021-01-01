Супруга рэпера в «железной маске» MF Doom сообщила о его смерти

Лондон, 1 января. Британский рэпер MF Doom скончался в возрасте 49 лет. Трагический пост по этому поводу написала жена исполнителя Джасмин.

Она назвала рэпера «великим мужем, отцом, учителем, партнером и любовником». По ее словам, лучше человека она не могла найти.

«Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью… Мой мир не будет прежним без тебя», — написала супруга исполнителя Джасмин.

Женщина добавила, что ее супруг ушел из жизни еще 31 октября. Однако она предпочла сказать об этом только зимой. Теперь Джасмин одна воспитывает пятерых детей.

Причины смерти MF Doom не сообщаются. Впервые об инциденте сообщил представитель рэпера Ричи Эбботт. Исполнитель был известен тем, что никогда на протяжении карьеры не снимал железную маску.

Недавно стало известно, что известный рэп-исполнитель Miyagi стал отцом после трагической смерти сына. Его ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.