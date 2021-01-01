Великобритания официально покинула Европейский союз

Лондон, 1 января. Великобритания и Европейский союз официально завершили переходный период Brexit. Соглашение о торговле и сотрудничестве вступило в силу 1 января.

Лондон перестал быть частью союза спустя 47 лет членства. Процесс Brexit шел почти пять лет. Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщал, что благодаря этому шагу Великобритания сможет вернуть контроль над законами, границами, финансами, торговлей и рыболовством.

Торговое соглашение было достигнуто с помощью больших усилий. Стороны пришли к компромиссу только 24 декабря. Обе палаты парламента одобрили законопроект о сотрудничестве с ЕС. Позже к нему благосклонно отнеслась королева Елизавета II.

Россия положительно отнеслась к подписанию соглашения об отношении королевства и объединения после Brexit. По словам дипломатов, договоренности позволили избежать серьезного потрясения в международных отношениях.