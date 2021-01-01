В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

Банги, 1 января. В столице Центральноафриканской республики масштабно встретили наступление 2021 года. Для жителей Банги устроили салюты и байкер-шоу, передает корреспондент ФАН.

Местные жители собрались на одной из главных площадей Банги, чтобы проводить 2020 год. Помимо нарядной новогодней елки, горожане также имели возможность понаблюдать за праздничным салютом и байкер-шоу. Профессиональные мотоциклисты развлекали жителей столицы трюками.

Корреспондент ФАН в ЦАР запечатлел яркие моменты с новогодних гуляний. Подробнее в его видеоматериале.

До этого ФАН сообщал, что в столице ЦАР 30 декабря 2020 года состоялась встреча представителей стран участниц международной группы G5+.