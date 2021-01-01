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В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

Банги, 1 января. В столице Центральноафриканской республики масштабно встретили наступление 2021 года. Для жителей Банги устроили салюты и байкер-шоу, передает корреспондент ФАН.

В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

Местные жители собрались на одной из главных площадей Банги, чтобы проводить 2020 год. Помимо нарядной новогодней елки, горожане также имели возможность понаблюдать за праздничным салютом и байкер-шоу. Профессиональные мотоциклисты развлекали жителей столицы трюками.

В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

В столице ЦАР отпраздновали Новый год. ФАН публикует видео

Корреспондент ФАН в ЦАР запечатлел яркие моменты с новогодних гуляний. Подробнее в его видеоматериале.

До этого ФАН сообщал, что в столице ЦАР 30 декабря 2020 года состоялась встреча представителей стран участниц международной группы G5+.

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