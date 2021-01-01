От Бузовой до Обамы: кто из знаменитостей родился в год Быка

Москва, 1 января. Наступивший год по китайскому календарю пройдет под знаком Быка. В этот год родились многие известные личности, среди которых политики, певцы, телеведущие, актеры.

Одна из самых популярных российских телеведущих Ольга Бузова — Бык по гороскопу. Певица следует характеру своего года. Бузова, как замечают фанаты, действует напролом. Из простой участницы шоу «Дом-2» девушка стала телезвездой российского масштаба. Она поет, снимается в кино, участвует в разных шоу, пишет книги, ведет блог.

Советская и российская певица Алла Пугачева тоже Бык. Она не приветствует подхалимство и пустое кокетство, а выступает за прямолинейность и честность. Кроме того, всю свою энергию она отдает семье и дому, как и положено женщине-Быку.

Еще одним известным Быком является бывший американский президент Барак Обама. По словам астрологов, политик имеет важное «бычье» качество — упорство и трудолюбие. Именно это помогло ему в свое время добиться успеха.

Голливудский актер Ричард Гир родился в 1949 году. Мужчина ведет активный образ жизни: до сих пор снимается в кино, участвует в светских мероприятиях. Недавно 71-летний актер даже стал отцом.

Актер Эдди Мерфи также стал одним из тех, кто родился в год Быка. Он известен своими ролями в кино и певческим талантом. Широкую популярность мужчина получил благодаря игре в фильмах «Поездка в Америку», «Последний из Беверли-Хиллз», «Как украсть небоскреб».

Недавно астролог Инна Любимова рассказала, каким знакам зодиака повезет в год Быка. По ее словам, прилагать все усилия нужно Козерогам, так как Бык является их знаком удачи.