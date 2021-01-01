Авербух объяснил свой отказ от публикации фотографий с отпуска

Москва, 1 января. Недавно женившегося фигуриста Илью Авербуха спросили, почему в его социальных сетях совсем нет фотографий с отпуска. Продюсера «Ледникового периода» заподозрили в том, что он ударился в работу с головой и не находит время даже на короткий отдых.

Авербух ответил изданию Wday, что действительно давно не брал отпуск.

«Так получается, что часто один проект перетекает в другой, потому мой отпуск все время переносится, но я принял решение работать и над этим», — признался заслуженный мастер спорта.

Свои путешествия с сыном Мартином фигурист не публиковал, по его словам, чтобы максимально оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз и лишних обсуждений. Авербух отметил, что социальные сети для него — это рабочие площадки, куда он не считает нужным публиковать подробности семейной жизни.

Тем не менее буквально недавно фигурист опубликовал свадебное видео со своей новоиспеченной супругой Елизаветой Арзамасовой. Публикацию Илья Авербух подписал лаконично, не вдаваясь в подробности о том, как прошло торжество.

«С Новым годом! Ваши А. А.», — написал он.

Напомним, в конце декабря звезда «Папиных дочек» поделилась видеозаписью с регистрации брака. 25-летняя актриса и 46-летний Авербух расписались в одном из столичных ЗАГСов. Скорее всего, церемония прошла в узком кругу, поскольку на видео не было заметно гостей. Поклонники были в шоке от новости. Некоторые давно подозревали, что влюбленные связали себя узами брака, однако те до последнего опровергали эти новости.