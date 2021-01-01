Стал известен способ загадать желание во второй раз

Москва, 1 января. Старый Новый год может подарить вторую возможность загадать желание. Есть несколько способов наверстать упущенное под бой курантов время.

Психологи советуют визуализировать свои желания на бумаге, представлять их максимально подробно и детально, а рисунок в Старый Новый год держать при себе. Загадывать желания можно и в письме к Деду Морозу, послание стоит запечатать и положить в надежное место до следующего года.

Специалисты советуют не распыляться при загадывании желания, а просить о чем-то действительно стоящем. На рубеже 12 и 13 дня нового года каждый сможет загадать самое сокровенное желание.

Ранее экстрасенс, психолог, автор и ведущая программы «Третий Глаз» Мирослава Коллавини рассказала, как правильно загадать желание. Она также дала совет, как привлечь к себе финансовое благополучие.