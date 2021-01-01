РФ указала на абсурдность слов Киева о недееспособности Минских соглашений

Москва, 1 января. Попытки Киева переложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию со стороны выглядят абсурдными, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Своим мнением она поделилась на фоне многочисленных заявлений Украины о Минских соглашениях в ушедшем 2020 году. По ее словам, недавнее признание действующего президента страны Владимира Зеленского об исключительной необходимости договоренностей для Москвы, которая с помощью них, согласно утверждению политика, стремиться сохранить санкции в отношении сопредельного государства.

«Получается, что для Киева первостепенное значение имеет... грубая спекуляция на проблеме неурегулированности конфликта, ее использование в целях нанесения экономического ущерба России», — отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

В заключении дипломат призвала украинских коллег прекратить тратить время на демагогию и начать действовать. Для этого действующей власти придется в корне изменить свое отношение к работе по реализации комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе.

Недавно политолог Андрей Иванов обратил внимание, что обычно Зеленский вынужден высказываться в парадигме безумия украинского политикума. По его словам, президент демонстрирует, что Киев не намерен соблюдать условия Минских соглашений.