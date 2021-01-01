Погребинский констатировал рекордную деградацию рейтинга Зеленского

Киев, 1 января. Некомпетентность действующего руководства Украины привела к тому, что рейтинги правящей партии «Слуга народа» и президента Владимира Зеленского упали до критически низких отметок. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт обратил внимание, что рейтинг «Слуги народа» неизменно падает на протяжении последних шести месяцев. При этом рейтинг партии падает быстрее, чем поддержка президента.

«Это можно понять, поскольку Зеленский выдерживает какой-то потенциал благодаря постоянному появлению в своих «видосиках», и на людей, которые не особо вникают в политику, он производит впечатление человека, который очень хочет что-то сделать», — комментирует Погребинский.

Как подчеркивает политолог, надо тщательно отслеживать смену настроений общества, при этом обращать внимание не только на рейтинги партий и политиков.

«Надо смотреть и на другие вопросы, в частности на то, в каком направлении движется страна — в правильном или нет. И вот, больше чем полгода с увеличивающимся числом люди, до 75%, говорят, что страна движется в неправильном направлении. Кроме того, падает доверие к президенту, правительству и Верховной раде», — отметил Михаил Погребинский.

Он прогнозирует, что поддержка правящей партии и президента будет снижаться и далее, так как украинцы разочарованы ростом тарифов и распространением коронавируса. Также политолог обратил внимание, что рейтинг Зеленского впервые опустился ниже его показателей в первом туре президентских выборов.

До этого Погребинский отмечал, что 2021 год может стать последним для Владимира Зеленского на посту главы государства. По его словам, для объявления импичмента украинскому лидеру достаточно использовать его конфликт с Конституционным судом.