Снимок Бузовой и Давы на фоне прифотошопленного пляжа вызвал смех у фанатов

Москва, 1 января. Звездная пара Ольга Бузова и Давид Манукян порадовали поклонников новым совместным снимком. Улыбку фанатов на этот раз вызвал явно ненастоящий фон за фигурами кумиров.

Недавно популярная российская певица, завершив участие в шоу «Ледниковый период», вместе с возлюбленным отправилась в отпуск на Мальдивы. За столь короткое время, они успели похвастаться многими бонусами звездного отдыха, например: обслуживанием в люксовом отеле острова.

Многочисленные мероприятия по случаю Нового года также стали частыми «героями» сторис артистов в Instagram. Одним из таких вечеров Бузова решила поделиться, опубликовав фотографию с Давой на фоне «пляжной елки». Поклонники положительно оценили новый снимок кумира, обратив внимание на изменения в ее образе. За несколько часов пост телеведущей набрал более 321 тыс. лайков.

Однако некоторые пользователи социальной сети заподозрили звезду в использовании фотошопа. По их словам, на искусственность снимка указывают отдельные его части, заметно выделяющиеся на фоне украшенного дерева.

«Странное фото, очень странное...» — прокомментировала одна из подписчиц Бузовой.

Певица пожелала поклонникам здоровья и любви, а также призвала их беречь и наслаждаться жизнью, несмотря на трудности, которые уготовил новый 2021 год. Кроме того, она выразила им признательность за поддержку.

Ранее фанаты Бузовой предсказали поездку артистки в отпуск по новому образу. Совсем недавно певица сменила привычные «золотые» локоны на русые и заплела африканские косички. Новый имидж приятно удивил как поклонников, так и обычных пользователей Сети.