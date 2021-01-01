Военный эксперт назвал главный провал украинской армии в 2020 году

Киев, 1 января. Закупка вооружений для армии Украины является ключевым провалом Киева в оборонной сфере, заявил военный эксперт Тарас Чмут.

Соответствующее заявление украинский аналитик сделал в эфире YouTube-канала «Милитаристский Портал». По его мнению, в оборонной сфере Украины по-прежнему царят коррупция и теневые схемы.

Опрос зрителей канала показал, что главным провалом Киева в прошедшем году стали «государственные оборонные закупки». Ведущий поинтересовался у Чмута, соответствует ли это действительности.

«За этот год толком не поменялось ничего. Закупки, как происходили ежегодные, сейчас мы говорим про 3 года, 3-5 лет, закупки, как и происходили теневые – мы не понимаем ценообразования, мы не понимаем, почему выбирают ту или иную продукцию», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что госпредприятия не могут зарабатывать, так как не определен процент, который они могут получить от продажи продукции государству. Как отмечает эксперт, из-за этого украинская продукция становится не конкурентной.

«Что касается зарубежной техники, таких ограничений нет», — пожаловался Чмут.

Аналитик отметил, что Киев предпринимает нерациональные шаги «размазать тонким слоем» возможности украинской «оборонки», вместо «аккумулирования их на ключевых нишах».

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что неадекватная политика украинского руководства стала причиной потери Киевом уважения в глазах РФ и других государств. Эксперт раскритиковал выпады МИД Украины в сторону Будапешта, подчеркнув, что Венгрия, в отличие от Украины, является настоящей европейской страной.