Причиной трещины на борту МКС могли стать микрометеориты

Москва, 1 января. Негативные воздействия на оболочку Международной космической станции (МКС) не могли быть вызваны действиями робота «Федора», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Такую версию Рогозин категорически отверг, назвав ее чушью. По его мнению такое предположение могли выдвинуть только западные паникеры.

Рогозин отметил, что станция находится в эксплуатации уже довольно долгий период времени. По его мнению, должное обслуживание объекта поспособствует еще минимум восьми годам его стабильной работе в околоземном пространстве.

Глава Роскосмоса заявил, что иногда какие-то незначительные сбои бывают, но не стоит относиться к ним, как катастрофе. Нужно просто проанализировать ситуацию и вовремя сделать все необходимые ремонтные работы, подытожил Рогозин.

Несколько дней назад на МКС произошла утечка воздуха. Рогозин предположил, что причиной этого могли стать дефекты в американских приборах.