ВОЗ внесла вакцину от Pfizer и Biotech в список экстренного использования

Москва, 31 декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать вакцину от Pfizer и Biotech в случае оказания экстренной помощи.

Включение ВОЗ вакцины mRNA от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот лекарственный препарат с целью дальнейшего распространения по всем нуждающимся странам в мире.

Решение принято несмотря на то, что некоторое время назад вакцина Pfizer и BioNTech выявила аллергическую реакцию у зараженных COVID-19 в Греции. Информацию об этом предоставил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.