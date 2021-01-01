Очевидцы сообщают о возгорании леса в селе Верхний Юрт под Сочи

Сочи, 1 января. Очевидцы сняли на видео пожар в селе Верхний Юрт Хостинского района города-курорта Сочи Краснодарского края.

Судя по кадрам, возле населенного пункта загорелся лес. Комментарии очевидцев во время съемки видео говорят о том, что возгорание началось с небольшого участка, а затем огонь перекинулся на большую площадь.

«Все начиналось вот с капельки внизу, если б ее сразу потушить… А сейчас вот такая площадь, в пятьдесят раз больше», — комментирует съемку очевидец.

На прошлой неделе в Сочи загорелось кафе Юг. Огонь практически полностью охватил заведение на Нижнеимеретинской улице и располагающийся рядом велопрокат. Кафе располагается на побережье и в сезон пользовалось большой популярностью у местных жителей и туристов.

До этого из горящего в Сочи дома сотрудники МЧС спасли пятерых людей. Общая площадь возгорания ко времени эвакуации уже составляла около 300 квадратных метров. После пожарные приступили к устранению огня. Всего в борьбе с пожаром были задействованы 20 человек и шесть единиц специальной техники. Ликвидировать возгорание полностью удалось к утру.