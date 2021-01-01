Сын Рудковской Гном Гномыч сделал видео-распаковку своих брендовых подарков

Москва, 1 января. Яна Рудковская опубликовала видео, где ее семилетний сын распаковывает новогодние подарки. 45-летняя бизнес-леди всегда открыто говорит о своем достатке и не стесняется его демонстрировать. Вот и среди подарков Гном Гномыча — одни брендовые названия. Их, кстати, Рудковская указала хэштегами в своем посте.

«Каждый год 31 декабря у нас традиция распаковывать», — написала продюсер под фотографией.

Под новогодней елкой в доме у звездной семьи больше двадцати подарков, большая часть из них принадлежит юному Александру Плющенко.

Поклонники в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то искренне радуется богатству семьи Рудковской и не имеет ничего против такого количества подарков для маленького ребенка.

«Господи! Вот бы каждому ребенку такое», — комментирует @sobolevskaia281.

«Можно на следующий Новый год к Вам? Я бы помогла с распаковкой», — пошутила @radimakerimova.

Но нашлись и те, кто категорично выступил против того, чтобы так баловать семилетнего ребенка. Подписчики считают такие распаковки неискренними и хвастливыми.

«Да ладно вам, может хватит показухи?» — написала @m.loslorenzo.

«Раздражает это постоянное хвастовство и бахвальство», — поделилась мнением @irivlva.

До этого Рудковская расхваливала подписчикам свою нарядную елку. Кроме этого, продюсер показала аудитории свой новогодний стол. По ее словам, над сервировкой работали специально приглашенные дизайнеры.

«Добро пожаловать на нашу сказочную елку и за наш волшебный рождественский стол», — написала Яна Рудковская.

Напомним, в минувшем году у Рудковской и Плющенко появился ребенок. С помощью суррогатного материнства родился младший наследник звездной четы — Арсений. Пока его не балуют такими подарками, как Гном Гномыча, но Яна Рудковская уже приобщает второго сына к публичной жизни. В соцсети она показала трогательное видео, на котором фигурист Евгений Плющенко играет с их новорожденным сыном. Старший брат Арсения, Саша, с удовольствием проводит время с новорожденным. Поклонников умилило домашнее видео.