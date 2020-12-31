Словакия ужесточила ограничения из-за резкого роста случаев COVID-19

Братислава, 31 декабря. Власти Словакии приняли решение о введении новых ограничительных мер. Причиной послужило резкое наращивание темпов распространения нового типа коронавируса в стране.

Ужесточение правил предполагает запрет на встречу родственников, если они не проживают совместно. Кроме того, приостановлена деятельность гостиниц и лыжных центров, а также отменены службы в костелах. Распоряжение правительства вступило в силу с 1 января и подействует до 24 января.

Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации, ранее власти республики разрешили высшим должностным лицам с COVID-19 работать из офисов, если цель их деятельности отвечает государственным интересам. Решением властей уже успели воспользоваться члены местного парламента.