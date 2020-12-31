Ученые назвали неожиданные последствия от переедания бананов

Канберра, 31 декабря. Сладкие плоды могут спровоцировать мигрень, развитие гиперкалиемии и проблемы с лишним весом, сообщили ученые Сиднейского университета.

Чрезмерное потребление бананов грозит неприятными последствиями. Главная проблема плодов заключается в высоком содержании сахара, а также углеводов и калорий. Такой «набор» может грозить прибавкой в весе, а люди, страдающие от высокого сахара в крови, могут столкнуться с риском скачков глюкозы.

При неправильных порциях, банан, богатый калием, может спровоцировать развитие гиперкалиемии, которая вызывает нарушение функций нервных и мышечных клеток.

Кроме того, сладкие плоды богаты тирамином — химическим веществом, которое может вызвать сильные головные боли вплоть до мигреней.

Диетолог Анжелика Дюваль недавно рассказала о самом вредном продукте, который присутствует почти на каждом новогоднем столе.