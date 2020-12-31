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Остров Большой Курильской гряды получил имя Александра Василевского

Остров Большой Курильской гряды получил имя Александра Василевского

Москва, 31 декабря. Решение назвать один из Курильских островов именем маршала Александра Василевского было принято для увековечивания его памяти.

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха. Во время Великой Отечественной войны являлся начальником Генерального штаба советских войск. Командовал 3-м Белорусским фронтом. За боевые заслуги дважды удостоен звания Героя Советского Союза. В период с 1949 года по 1953 Василевский занимал должность военного министра СССР.

Летом этого года в Москве была организована выставка «Полководцы Победы», посвященная выдающимся советским военноначальникам. Среди них различные боевые знамена, образцы оружия, а также личные вещи полководцев, некоторые их которых принадлежали маршалу Василевскому.

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