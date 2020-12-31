Волочкова вышла на мороз ради вызывающего фото в красном купальнике

Москва, 31 декабря. Буквально за несколько часов до Нового года Волочкова выложила очередное скандальное фото. Ради новогоднего поздравления балерина сфотографировалась прямо на улице в красном купальнике.

Из атрибутов зимней одежды на Волочковой оказались только унты в цвет бикини. Красное от мороза лицо гармонично сочетается с аутфитом артистки.

«Счастливого Нового года! Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы», — подписала фотографию балерина.

Судя по локации, этот новый год балерина решила отметить в России с родными и близкими. На фото Волочкова позирует рядом с елкой на фоне дома.

Предвидя осуждающие комментарии под фото в купальнике среди сугробов, Волочкова закрыла к ним доступ. Это уже не первый раз, когда артистка не дает высказать мнение шокированным в очередной раз подписчикам.

Ранее Волочкова опубликовала фото с Мальдивских островов. Балерина в привычной для нее позе шпагата, надев ласты, позировала прямо на берегу Индийского океана.

«Мне кажется, так мой шпагат еще длиннее», — поделилась Волочкова.

Однако, ответную реакцию подписчиков она решила во внимание не принимать и тут же скрыла комментарии.

Напомним, именно на Мальдивах Волочкова провела отдых с мужчиной, личность которого до сих пор скрывает. Единственное, что известно, это его имя — Олег. По словам балерины, у нее по-прежнему много завистниц, которые бездоказательно говорят, что никакого мужчины в ее жизни нет. Этих женщин, как отметила Волочкова, нельзя назвать счастливыми, поэтому они и делают подобные заявления. Именно этой причиной воспользовалась артистка, чтобы отключить доступ к комментариям, и похоже, планирует это делать и дальше.