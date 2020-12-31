Папа римский отказался от новогодней службы из-за проблем со здоровьем

Рим, 31 декабря. Папа римский Франциск пропустил запланированное богослужение в ватиканском Соборе Святого Петра, которое традиционно проводится в канун и первый день Нового года.

Причиной отказа стало обострение «болезненной ишиалгии», из-за которой понтифик страдает от болей в правой ноге во время ходьбы. В связи с диагнозом он систематически проходит физиотерапию, однако на этот раз это не помогло избежать осложнений. Несмотря на невозможность возглавлять богослужения, 1 января он обратится к верующим с традиционной молитвой «Ангел Господень».

Вместо папы Франциска службу провел декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. В своей речи он высоко оценил роль медицинского персонала в уходящем «коронавирусном» году.

Ранее стало известно о намерении понтифика посетить Ирак с рабочим визитом. В пресс-службе Ватикана назвали событие историческим.